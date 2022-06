Os mais belos apartamentos de Lisboa

Como tínhamos enunciado antes, ainda que os apartamentos em Lisboa habitualmente sejam bastante simples, com cores limpas e claras, é habitual a presença do pormenor. Uma moldura de uma fotografia não é apenas uma moldura, é um objeto decorativo que irá enaltecer as características das pessoas que estão presentes na fotografia. É, portanto, muito habitual encontrar apartamentos em Lisboa com os tais pormenores no teto da sala, uma moldura elaborada e imponente a rodear o espelho da casa de banho ou mesmo alguns azulejos diferentes e marcantes no corredor logo à entrada do apartamento.

A sensação transmitida é a de que a tradição tenta rebentar entre o moderno, e os apartamentos em Lisboa ficam mais coloridos e particulares.