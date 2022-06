Guia do estilo clássico: tudo o que precisa de saber

Desde o início, o estilo clássico foi amplamente aceite pelos mais conservadores e/ou tradicionais. O seu nascimento é quase tão antigo como o Homem e ao longo dos séculos foi-se transformando de acordo com os lugares e as culturas. Em França, nos finais de 1600 podemos reconhecer muitos dos elementos que hoje formam o clássico mais moderno. Em Inglaterra, ocorre o mesmo, pegando em elementos pré-Victorianos de detalhes construtivos, como painéis de madeira, e obtendo uma mistura harmoniosa entre as diferentes culturas.

Na actualidade, os ambientes clássicos são geralmente desprovidos de ornamentos, mas, ainda assim, fiéis à estética. A partir do clássico, podemos entender as correntes conservadoras e palaciais, as mais eclécticas e as de aspecto mais vintage ou french country.