Como escolher azulejos para a sua casa de banho

É muito importante que a casa de banho seja praticamente toda coberta de azulejos, em vez de optar por paredes pintadas. E porque? pergunta você… É muito simples! Principalmente por tomar banho na sua casa de banho (algo inevitável), esta torna-se a divisão mais vulnerável a ter muita humidade. Todos sabemos os problemas que a humidade pode causar na parede e tecto, muitas vezes apenas por questões climatéricas, então imagine as questões climatéricas mais o vapor depois de tomar um banho! Reúnem-se as condições ideais para ficar com a casa de banho cheia de fungos… E ninguém quer isso! Por isso, o que lhe sugerimos é que cubra o máximo possível de parede com azulejos. Na imagem temos um projecto, em que os azulejos apresentam grandes vantagens. Primeiramente por terem juntas pequenas, que torna muito mais fácil a sua limpeza no caso de se criarem fungos e, por outro lado, por serem de mármore, não absorvem o vapor e a humidade como as paredes geralmente fazem. Além disso, fica esteticamente muito bonito!