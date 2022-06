6 Espetaculares Ideias De Como decorar o seu jardim com plantas e flores

Hoje trazemos-lhe um artigo cheio de cor e frescura, que nos remete para o Verão, que não tarde já se avizinha de novo. Vamos levá-lo até ao seu jardim. Lembra-se de quantas vezes já lhe dissemos que não deve menosprezar o seu jardim no Inverno? Nunca é demais repetir. Devemos ter igual dedicação e cuidado a tratar deste espaço no qual relaxamos a dormir uma cesta ou ler um livro, revista ou jornal ou até mesmo onde fazemos churrascos e jantares com os amigos e/ou família. Estas são actividades que, apesar de acontecerem mais no Verão, certamente todos temos vontade que aconteçam também no Inverno. E, por isso mesmo, devemos ter o nosso jardim em condições.

Não só o mobiliário é importante, mesmo que seja pouco, mas, ainda mais essencial são… as plantas e as flores! Porque, sem elas, um jardim não é um jardim, é apenas um terraço ou uma varanda. Um jardim implica que haja vegetação. Ao longo deste artigo vamos dar-lhe seis exemplos de plantas ideais para colocar no seu jardim e diz-lhe quais os cuidados e a ter com cada espécie, para que perceba se se adequam ao clima da zona ontem mora, ao tamanho do seu jardim e até mesmo à sua rotina. Provavelmente, alguns nomes de plantas irá estranhar. Mas não se preocupe. É exatamente por isso que lhe vamos explicar tudo tim-tim por tim-tim. Continue a ler e inspire-se com a homify. Juntos vamos florir e colorir o seu jardim!