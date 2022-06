Guia do estilo escandinavo: tudo o que precisa de saber

Se o branco é a referência na paleta cromática deste estilo, também os cinzentos claros e as cores pastel na gama do rosa, azul, verde e laranja são bastante aceites. As combinações de cores, como por exemplo o cinzento e amarelo, são recomendadas, uma vez que o pequeno toque de uma cor quente se destaca do frio e neutro criando agradáveis contrastes. O uso das cores mais vivas e/ou quentes destina-se, principalmente, aos detalhes decorativos, como candeeiros, almofadas ou algumas peças de mobiliário de tamanho reduzido. Já o negro pode, por sua vez, ser usado em cadeiras, poltronas e outros móveis de maior destaque e protagonismo no espaço.

As madeiras claras, abundantes nas florestas do norte da Europa, são as eleitas para transmitir conforto e aconchego aos pisos, às vigas e ao mobiliário. A combinação deste material com outras cores é sempre bem vinda e tem efeitos muito positivos na decoração.