Brrr, está frio lá fora? Que tal uma lareira?

Muito frio? Então dê-lhe uma chama maior! Para tal, prefira uma lareira maior, que dê mais calor e que o faça sentir bem confortável, mesmo no frio do exterior. Se é adepto de passar bons momentos no jardim e quer o aproveitar em todas as alturas do ano, mesmo que faça frio ou sol e que nada o afasta, então pode sempre encontrar esta fantástica solução de lareira. Esta existe nos dois lados de casa, no interior e no exterior, basta estar ligada na sala para também estar no jardim. Uma ideia excelente para aproveitar a lareira ao máximo e ter esta imagem fantástica em sua casa… Este é um dois em um que nos agradou e que acendeu a chama da paixão bem forte, ao ponto de a chamar grande, para ser partilhada até aos nossos leitores. Diga-nos o que achou!

Ter uma lareira, é ver chamas dançar, é perder-se no meio delas, os pensamentos divagam-se e as memórias relembram-se de tempos passados, ao ver as cores do fogo espalharem os nossos olhos. Agora, resta, sossegar no jardim, aguardar o momento de repouso e deixar-se levar por este ardor…