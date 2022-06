Móveis com história vs Móveis com alma

Neste artigo de hoje, tinha que vos trazer este projeto do Tiago Patrício Rodrigues, esta e as três seguintes imagens dizem respeito ao projeto avassalador que a equipa fez num apartamento T6 Belle Époque, no Saldanha. Quiseram provar que os vestígios do passado conjugam numa perfeita harmonia com os tempos contemporâneos, dando luz ao estilo ecléctico. Vejam na própria casa de banho foi recuperado um móvel cheio de passado, fizeram a operação 'cirúrgica' necessária, conjugaram louça da casa de banho moderna et voilá o impensável foi posto à prova. E superou com distinção este challenge!