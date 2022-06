7 fachadas perfeitas para casas pequenas

O termo fachada leve designa as fachadas com mais de 40% da fachada em vidro. Normalmente as casas com fachada leve têm duas faces da fachada em vidro, e as outras duas com paredes e janelas perfuradas. Isto significa que as casas com fachadas leves têm grande predominância do vidro como material de construção da fachada, e normalmente são consideradas casas de arquitetura moderna.

Esta proporção extensa de vidro pode ter grandes vantagens em termos energéticos, pois a entrada de luz solar é intensa, e o aproveitamento do calor do sol é bastante eficaz no inverno, o que faz baixar os custos com iluminação e aquecimento. Há que ter ainda assim muito cuidado com o isolamento e com o tipo de vidro escolhido, uma vez que estas enormes áreas envidraçadas podem dar origem a perdas de calor, o que é contraproducente.

No entanto pode apresentar sérias desvantagens em zonas onde a exposição solar é elevada durante uma grande percentagem do ano, e em lugares onde os verões são muito quentes, pois o espaço pode sobreaquecer, o que faz disparar os custos com aquecimento. Nestes casos será importante considerar formas de obter sombreamento.

Construir uma fachada leve pode significar custos bastante elevados, mas que são bastante menores se a casa for pequena, e por consequência a área a envidraçar for menor. Uma casa pequena pode beneficiar muito com uma fachada leve, nomeadamente na amplitude que esta confere aos reduzidos espaços interiores.

Se tem uma casa pequena e o seu sonho é ter uma casa como a da imagem, da autoria do gabinete ’Artspazios, arquitectos e designers’, vai com certeza ter de levar a cabo obras profundas em casa, que passam por demolir pelo menos duas das paredes exteriores e substitui-las por vidro. Isso pode apresentar algumas dificuldades, nomeadamente devido ao material de construção da habitação, mas o resultado pode ser realmente magnífico!