10 móveis de casa de banho soberbos

É sabido que a casa de banho necessita sempre de um móvel, no mínimo. Viver numa casa é sinónimo de arrumações, há sempre tanta tralha para enfiar, que os móveis até se tornam insuficientes, de certeza que não sou uma ave rara, digam-me que não por favor! Posto isto, preciso dos meus espaços para arrumar tudo um pouco e tudo dentro das áreas específicas, assim entra em cena o móvel da casa de banho. O que lá pomos dentro? Bem, isso dirá respeito a cada um, mas há sempre objetos ou produtos que lá passam que são semelhantes em todas as casas de banho do mundo. Estão a ver quais são?

O móvel da casa de banho é geralmente por baixo do lavatório e muito usual o espelho com armário, a tal 'farmácia'. Quando a superfície o permite temos mais do que um móvel e aí vai tudo de vento em popa. Neste artigo de hoje vamos lavar a vista com móveis de casa de banho cheios de design e muito bom gosto, seja debaixo do lavatório ou não. Temos a certeza que as ideias homify não deixam ninguém indiferentes. Sabe disso, não é verdade? Então não perdemos mais tempos e sigam-me até à casa de banho!