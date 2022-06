Os móveis que não podem faltar na sua sala de jantar

Esta ideia fica para os amantes da sobriedade, do chique e do clássico, mas com um casamento feliz com o moderno. Um móvel da sala, como vitrina, que hoje já não deixa transparecer a louça mais bela e requintada. Mas sim, objetos decorativos e modernos, nós gostamos da ideia! A vitrina marca a cor neste espaço onde o branco predomina, mas de forma feliz. A mesa é requinte e as cadeiras são convidativas, com um estofo bem fofo, que nos deu vontade de sentar nelas, sentido com os pés nus a textura macia deste tapete. Deu vontade de nos infiltrar…