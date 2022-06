Mesas e cadeiras para se sentar a ler a homify!

Os corredores são zonas de passagem estreitas e, por isso, devem ser decorados com móveis que os mantenham desimpedidos. O móvel com espelho da imagem é ideal para o efeito. Com contornos clássicos, elegantes e femininos, adequa-se às dimensões do espaço e assenta na perfeição neste belo chão de madeira. As cadeiras no mesmo estilo e forradas com um padrão com folhas desenhadas a rosa formam um bonito apontamento de cor. Os candeeiros de parede, que parecem velas, têm formas rebuscadas com reminiscências românticas. Um corredor onde não iria, com certeza, passar a correr!