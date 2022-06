Especial quarto de criança

O cor-de-rosa para a menina e o azul para o menino. Esta ideia está-nos entranhada e, verdade seja dita, quase todas as princesas de palmo e meio parecem ter uma predileção pela cor da caixa da Barbie preferida. Como só queremos ver as crianças felizes, façamos-lhes as vontades. Algumas, pelo menos. Neste quarto de criança, a cama é de casal. Ideal para quando começar a convidar as amigas a dormir aí em casa. O edredão, com um padrão florido com pássaros aqui e ali, é muito feminino. A condizer com ele, estão as paredes do quarto pintado a rosa claro. No entanto, todos os outros elementos são brancos o que equilibra a paleta de cores e faz com que o rosa se destaque sem ser excessivo. Para além disso, a cama, a secretária e as cortinas, em branco, adaptar-se-ão à evolução das preferências estéticas que mudam com o crescimento.