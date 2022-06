Tão bela e especial esta casa no Douro!

Temos um país pequeno, mas belo. O rio Douro que rasga um caminho ziguezagueante pelas nossas encostas protagoniza uma das mais belas paisagens portuguesas. É para lá que vamos – mesmo sair do sofá – conhecer a Casa dos Caseiros da Quinta da Boavista que substitui uma construção de apoio agrícola previamente existente. A sua tipologia de dois volumes de águas posicionados na perpendicular em relação ao socalco foi reinterpretada.

Debruçada sobre o rio, é o abrigo perfeito para quem aprecia o contacto com a natureza, com a atmosfera repousante do campo e, claro, o sabor de um bom vinho. A casa, desenhada pelo atelier SAMF Arquitectos, localiza-se em Mesão Frio, no Vale do Douro, uma região montanhosa formada por socalcos que se acumularam ao longo de séculos e definida por patamares e muros de xisto que viabilizam o terreno para o cultivo de uvas e posterior produção de vinho do Porto. Esta casa constitui a primeira fase de renovação e ampliação, visando a exploração das actividades turísticas e agrícolas.

O projecto destaca-se pela relação harmoniosa com as construções vizinhas e a paisagem natural, pela integração dos ambientes sociais e pela qualidade dos acabamentos. Veja com atenção as imagens e os detalhes desta casa que celebra e valoriza as tradições locais e da arquitectura portuguesa e nos leva para uma espécie de mundo imaginário onde o tempo parou.

Fotografias de José Campos.