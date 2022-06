Guia do estilo industrial: tudo o que precisa de saber

No início não era apreciado e, por isso mesmo, foi mais difícil criar um conjunto de características e orientações estéticas que dessem origem ao estilo industrial. É sobre ele que falamos hoje. Tal como o esqueleto de um insecto, um espaço industrial é aquele que nos mostra todos os seus ossos em formas de vigas de madeira e cimento, tijolo à vista, canalizações e outros detalhes da construção. Caracteriza-se por ser pouco pretensioso e evidenciar as coisas no seu estado natural, com as marcas do passar do tempo bem presentes, não querendo, porém, parecer vintage ou rústico.

Neste guia vamos aprender a identificar o estilo e a decorar os recantos de nossa casa com ar de fábrica.