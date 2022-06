Uma casa em pedra emoldurada por um belo jardim!

Vejamos agora a parte posterior da casa que se diferencia da fachada principal por ser um espaço mais aberto. Esta sensação surge por via das amplas áreas envidraçadas da casa, sobretudo no volume central todo revestido a madeira e não em pedra. Aqui, o contacto dos moradores com a natureza, mesmo estando dentro de casa, é uma constante visto que as várias aberturas envidraçadas permitem um permanente diálogo com o jardim. Esta parece-nos ser uma característica importante para os proprietários. O alpendre coberto por uma pérgola está devidamente equipado com mobiliário próprio para jardim que permite à família desfrutar do Verão em pleno.