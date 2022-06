Casa especial e de muitos encantos!

Os arquitectos do atelier Kabaz foram abordados pelos seus clientes para um projecto peculiar. Foi-lhes pedido uma casa de família com aspectos luxuosos e um certo charme que reflectisse, de algum modo, a sua personalidade. Aspiravam, também, a uma casa que se adequasse à realização de eventos especiais. A casa recém terminada caracteriza-se por um belo espaço exterior, mantendo um cariz tradicional, e por um interior com um layout composto por áreas abertas, dando uma sensação de amplitude e, ainda, com acabamentos de alta qualidade. Não se descurou o enfoque no espaço de entretenimento e de socialização com uma configuração/cenário apropriado para uma festa espontânea tanto por dentro, como por fora. Vamos conhecer a Woonvilla Blaricum.

