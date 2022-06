Artigos de decoração que ficam bem em qualquer cantinho!

Apresentamos-lhe uma estante super invulgar que fará as suas delícias principalmente se for uma amante de minerais. Com uma estrutura de ferro, esta estante exibe prateleiras em quarto rosa, feldspato e granito. A conjugação dos tons rosa, com o granito cinzento resulta na perfeição e faz desta parede um sítio fora do comum que encantará os olhos de toda a gente. Apenas com um candeeiro – também ele feito a partir de uma estrutura de metal esta estante mais do que um lugar para pôr objectos, assume-se como um elemento decorativo de extrema classe e bom gosto.