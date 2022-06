Guia do estilo ecléctico: tudo o que precisa de saber

Utilizar uma base neutra nas paredes ou pisos de sua casa é sempre uma boa ideia. Apesar de tudo ser permitido e de as possibilidades serem infinitas, é também uma boa ideia utilizar cores pouco saturadas e suaves. As melhores cores neutras para estes espaços são os cinzentos e os beges. Em caso de ser necessária uma cor de maior dimensão e profundidade, a utilização de um tapete com textura ou de uma pintura/desenho pode ser uma ideia inteligente e eficaz.

No que diz respeito aos tapetes, recomendamos que os escolha apenas depois de ter a obra pronta pois isso permite conhecer melhor o espaço, perceber as dimensões disponíveis e ligar de forma mais correcta a tapeçaria com a decoração. Um tapete demasiado contrastante com o resto espaço pode criar um efeito pop indesejado para uma decoração ecléctica.