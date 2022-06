Top 5 e as 10 soluções especiais!

A sala no seu todo, seja de jantar ou de estar, é a peça principal de uma casa. Lá gostamos de relaxar, dormir uma soneca, ver televisão, comer, ler um livro, navegar na internet atráves de um dispositivo móvel, trabalhar quando é necessário ou mesmo estar por estar, porque lá estamos bem, aquela sensação de aconchego e segurança. Mas é lá também que abrimos as portas da nossa casa para estar com as pessoas, amigos ou familiares, é lá que acontecem as jantaradas, as brincadeiras e os serões.

E é precisamente nesse espaço que queremos que tudo seja bonito e apelativo. Cada sala poderá ter a sua alma, o seu estilo e o seu glamour ao estilo de cada um, mas se pensarmos a essência é a mesma, o sofá, a mesa de estar, a mesa de jantar, as cadeiras, o móvel da sala, o móvel da televisão, a estante, o aparador, a poltrona, a vitrina e uma mesa de apoio. Estas são as peças-chave a ter na nossa sala e por cá mostramos 10 imagens cheias de pinta e inspiradoras! Sejam bem-vindos e façam favor de entrar na nossa sala, esta visita será para recordar! Aqui!