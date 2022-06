Um loft moderno e elegante em Amesterdão

Uma das características mais peculiares nas casas antigas é a presença de uma sala de jantar contígua à sala de estar num plano aberto com uma separação que surge unicamente por via de discretas portas de abrir ou de correr. Neste apartamento, está presente esse conceito pelo que há uma fluidez e permanente comunicação entre zonas comuns, mas com propósitos distintos. Numa casa habitada por uma família, esta é uma solução particularmente interessante por convidar a um agradável convívio entre os moradores. Neste espaço, destacam-se os pormenores em negro colmatados com as paredes brancas, a decoração da sala de estar em tons pastel e a mesa rústica e familiar sobre a qual se encontra suspenso um elegante candeeiro.