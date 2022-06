Prateleiras por toda a parte!

O tempo passa e agora é preciso remodelar o quarto da bebé, para um quarto de menina crescida. Matemo-nos no cor-de-rosa, mas optamos por uma mobília de madeira e claro continuamos com a ideia das prateleiras, é assinatura da casa. Gostamos de preencher as paredes com bom gosto e design, mas para variar optamos por umas formas triangulares e com elas a nossa filha irá aprender a geometria, vamos lhe explicar de forma concreta, onde ficam as arestas, os vértices e as faces…

A criança irá aprender ou talvez vos ensinar de forma lúdica, é uma aposta a considerarem. Tudo se torna mais fácil quando o fazemos de forma natural e divertida! Boas lições!