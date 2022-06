Guia do estilo rústico: tudo o que precisa de saber

Podemos imaginar este estilo numa casa de praia ou numa fazenda na zona rural. São dois pontos geográficos muito distintos, mas com qualidades muito similares que passam pela importância da relação entre o espaço interior e o espaço exterior, ou seja, a importância da natureza e dos elementos naturais.

Os pisos são geralmente em madeira. As ripas são de dimensões generosas e devem ser irregulares. Se existirem vigas no tecto, estas devem seguir o mesmo sentido utilizado no piso. Podemos proteger a madeira com produtos próprios para prevenir o desgaste do tempo, mas devemos ter especial cuidado com aquilo que utilizamos para não se perder a cor original do material. No estilo rústico, as madeiras devem ter o aspecto de recém cortadas da árvore, apresentando-se no estado mais natural possível com todos os nós e veios característicos à vista.