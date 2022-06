Ainda que estejamos a falar de mobiliário de jardim, o seu complemento mais importante e o que deve ser escolhido com mais amor, acreditamos que são as almofadas. Por serem utilizadas no exterior sugerimos que opte por tecidos impermeáveis e laváveis, com padrões chamativos e alegres mas que não retirem protagonismo à natureza recriada no seu jardim. O material é importante que seja de qualidade para que as suas almofadas não sofram um desgaste rápido com as lavagens ou exposição ao sol, estas aumentam o conforto do seu mobiliário de jardim uma vez que este muitas vezes é de ferro ou madeira.