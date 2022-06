Uma casa de família no Reino Unido

Church Mews. É o nome da moradia que lhe vamos mostrar. Encontramo-la em North Devon, mais especificamente numa zona de conservação designada por Area of Outstanding Natural Beauty (AONB). O local onde hoje se ergue a casa, abrigou, outrora, uma igreja com uma estrutura de madeira que caiu num avançado estado de degradação. Estava, assim, encontrada a zona perfeita para serem erguidas novas residências.

Tendo sido construídas com materiais de origem local, as novas casas oferecem uma estética apelativa, espaços funcionais e uma boa solução para uma família moderna. As quatro novas habitações de laivos campestres - duas semi-independentes e duas individuais – acomodam quatro famílias no centro da vila, com excelente acesso aos serviços locais como lojas e escolas. O projecto vai de encontro ao vernáculo local com varandas de estilo tradicional, telhados de ardósia natural, janelas de madeira e portas e paredes pintadas em branco. Estes materiais foram escolhidos pelo seu aspecto, de acordo com o carácter da vila, mas também pela sua durabilidade num clima costeiro.

Vejamos uma dessas casas com atenção para que consigamos compreender os detalhes que lhe estão inerentes.