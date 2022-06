Guia do modernismo: tudo o que precisa de saber

Como dissemos antes, o actual não é necessariamente moderno, mas o moderno segue na vanguarda e é tão desejado como acontecia há 70 anos atrás.

Devemos entender que o modernismo se iniciou há mais de 100 anos, com os impressionistas e com outros artistas da arte abstracta a serem os principais impulsionadores do movimento.

Após o notável crescimento do design de interiores, graças à Art Deco dos anos vinte, a tecnologia do momento oferecia novas e surpreendentes possibilidades construtivas. Pouco a pouco as madeiras ganharam estranhas formas contorcidas e os plásticos coloridos começaram a aparecer fundidos e trabalhados numa infinidade de figuras. O modernismo começava a influenciar a forma como olhamos os ambientes e a conquistar o seu espaço no mundo da arquitectura e da decoração.