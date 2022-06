Uma casa familiar elegante e refinada

Mas há peças que de facto chamam a nossa atenção e esta imagem junta várias delas. Não só a cadeira fantástica, branca por cima e castanha por baixo, com formas redondas muito especiais, a forma não tem limites… Mas também o bonito candeeiro preto e ainda, a estante que vemos no fundo, branca, aparentemente simples mas muito bonita, com o toque especial dos separadores em diferentes direcções consoante a prateleira, criando um ritmo muito original.

