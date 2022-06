Uma casa jovem e muito práctica na Holanda (por profissionais portugueses)

O espaço das escadas é estreito e as escadas, em madeira, são bastante tradicionais, com um estilo muito clássico. O corrimão, em ambos os lados, é uma peça branca com um aspecto já mais modernizado. Como pode ver a escada prolonga-se a perder de vista, fazendo a ligação com o sótão.

Conheça outras escadas aqui!