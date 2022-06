Uma habitação para uma familia moderna

O Homify 360º de hoje mostra-lhe uma casa super moderna, de uma arquitectura geométrica e com interiores muito simples e funcionais. Diríamos que é a habitação perfeita para uma família moderna, com todo o espaço e conforto necessários.

Este projecto é do gabinete BO, BRUNO OLIVEIRA ARQUITECTURA, localizado em Estarreja no litoral norte de Portugal. Conheça aqui os interiores desta habitação. As casas de banho, por exemplo são muito especiais e no espaço não falta arrumação.