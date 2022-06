Casa muito moderna e original

Esta é uma habitação com uma linguagem muito moderna e original, uma arquitectura diferente. Trata-se de uma habitação com piscina e uma ampla área de relvado onde os volumes se sobrepõem e vários materiais e ritmos contrastam. Os interiores são modernos, vamos mostrar-lhe várias opções para casas de banho e ainda uma escadaria muito moderna. Nesta casa, verificamos mais uma vez que a tendência de associar a casa de banho a um espaço ajardinado, uma espécie de pequeno pátio, tem sido uma tendência com cada vez mais adeptos, transformando as casas de banho em espaços luminosos e mais agradáveis.

O projecto é do atelier AREACOR, PROJECTOS E INTERIORES LDA, arquitectos do Estoril. Vamos conhecer…