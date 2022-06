Casa de encantadora fusão de estilos

Hoje levamo-lo até à pitoresca cidade de Bath, na Inglaterra. Localidade onde se localiza a casa Art Deco de que lhe falamos. Uma habitação tradicional em que o seu estado de degradação levou a que fosse renovada por completo, com uma nova extensão de cariz contemporâneo que contém a cozinha e a sala no piso térreo e o escritório e quarto no piso superior. O loft foi convertido em quartos e a garagem num estúdio.

Com todas estas alterações era difícil crer que algo do existente foi mantido. Mas os arquitectos Hetreed Ross Architects, fizeram com que as características especiais da casa não se tenham perdido e antes adicionaram apenas elementos simples e modernos.