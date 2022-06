Arrumação para que te quero!

Nem todas nós, mulheres, somos arrumadinhas e organizadas. É certo que invejamos as que têm sempre as casas impecáveis e a parecer casa de revista e que nos nossos sonhos mais profundos gostaríamos de também ter um dia a nossa assim. Há sempre desculpas, ou somos nós que somos desorganizadas ou é o marido e os filhos. Quando na realidade somos desorganizadas não gostamos de admitir e tentamos sempre passar as culpas para isto e para aquilo e é certo que preferimos outros planos do que ficar em casa a colocar tudo no sitio.

Sabia que design e mobiliário e até cores e materiais podem contribuir em muito para uma atmosfera organizada e visualmente mais apelativa?

Neste canto de sala de estar uma zona com um armário de gavetas, bancada e prateleiras resolveu de forma organizada e estruturada. Cada superfície arruma e ordena os diversos objectos, desde os funcionais e necessários ao estudo/trabalho e até os decorativos.