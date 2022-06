Ideias modernas para a sua sala de estar

Na sala de estar que lhe apresentamos temos aquilo a que podemos chamar o dois em um. Existem dois recantos distintos – criados pela disposição dos sofás – no mesmo espaço. Um dos sofás posicionado em frente da televisão e um outro por trás desse mesmo sofá. A mais-valia dum espaço assim é o conforto que providencia em duas partes diferentes, ora repare: imagine que convida alguns amigos a ir jantar lá a casa, depois do jantar já se sabe como são as crianças – querem sair da mesa a correr – porque não reservar o espaço da televisão para eles e o espaço anterior para si e para as suas amigas? Acabam por partilhar todos a mesma sala de estar, contudo, cada geração está no seu sítio. Uma solução em que todos ficam a ganhar, não lhe parece?