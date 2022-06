Ideias fantásticas para a sua moderna sala de jantar

Como podemos observar esta é uma divisão separada na qual o propósito é usufruir de uma boa refeição, sentada à mesa. E já que falamos em mesa, atentemos na belíssima peça de design que vemos na fotografia Com uma estrutura de apoio – abstracta o quanto baste – feita em metal e uma superfície de vidro de alguma espessura, esta é uma peça que se impõe perante o resto do mobiliário e que é assim, uma espécie de sonho, no que a mesas diz respeito. A escolha das cadeiras é também muito acertada, as linhas são muito simples e a cor branca não podia ficar melhor. Um quadro em tons mais escuros na parede, um centro de mesa que vai buscar as cores da sala de jantar e não é preciso mais nada, temos um espaço super agradável e desafogado, onde com certeza qualquer refeição nos saberá pela vida.