Apartamento de design especial

As escadas que já eram visíveis na foto a cima, são na realidade bem mais do que apenas um elemento construtivo no espaço, são uma obra de arte. Estão encostadas a uma parede e não ocupam o centro do espaço, ainda assim, o seu desenho simples e ao mesmo tempo requintado e moderno é o ponto de todas as atenções. As duas cores escolhidas é também um dos aspectos que nos faz prestar mais atenção. Repare na guarda com finas ripas de ferro em constaste com a zona curva de parede.

O aproveitamento de baixo das mesmas não tardou a chegar, e prateleiras pretas de diferentes dimensões foram a solução encontrada para criar arrumação ou apenas algo para ocupar uma grande parede branca.

Mais uma cadeira de design aparece no espaço, desta vez o famoso modelo de baloiço Rar de Charles and Ray Eames.