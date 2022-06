Guia do minimalismo: tudo o que precisa de saber

Tal como dissemos anteriormente, o minimalismo vai buscar muitas influências à arquitectura oriental, apresentando-se simples, despojado e sóbrio. Ainda assim fica a questão: é possível ser minimalista e ao mesmo tempo incorporar outros estilos? A resposta é “sim”. Respeitando as proporções e as escalas dos elementos, de forma a não lhes dar demasiado protagonismo, é possível manter um espaço minimalista com uma mistura de diferentes estilos decorativos ou arquitectónicos. O importante é não fugirmos da ideia principal e entender que o minimalismo deve reinar dentro do espaço, gerando um acordo implícito entre as partes através uma fórmula mágica (70% minimalismo / 30% outros estilos), que nos permite vislumbrar um conteúdo eclético, mas perceber automaticamente qual é a verdadeira essência do espaço e do ambiente.