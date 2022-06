Uma casa de madeira moderna e soalheira!

No artigo de hoje, vamos conhecer um projecto em que a madeira e o vidro sobressaem. Uma das principais razões pela qual as pessoas optam por casas revestidas em madeira é a garantia de que terão um espaço convidativo e aconchegante com qualidades sustentáveis. A isso, e no caso desta residência em particular, junta-se o facto de se tratar de uma arquitectura que se abre para o exterior soalheiro. O sol, além de ser essencial para a nossa saúde física, também é benéfico em termos psicológicos. É ele que fortalece múltiplas funções do nosso corpo funcionando quase como suplemento natural, podendo mesmo prevenir depressões.

A maravilhosa residência que vamos hoje conhecer, localizada em Groningen, na Holanda, dispõe de uma arquitectura com uma configuração ampla e uma estrutura voltada para um exterior, num desenho em diferentes direcções que segue os movimentos do sol ao longo do dia tirando, assim, maior partido da sua luz quente e acolhedora.

Venha conhecer em detalhe a Ter Borch House, com 290m², construída entre 2011 e 2014. O projecto do atelier De Zwarte Hond com fotografias de Harry Cock.