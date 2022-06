Segunda vida para casa esquecida no tempo!

Mal entramos nos interiores gostamos! Gostamos do ar confortável e dos materiais deixados no seu estado puro. A parede em tijolos de argila original foi mantida e faz-nos lembrar o passado. O pé direito desta divisão é enorme e transmite-nos uma sensação de amplitude e de frescura. As paredes pintadas de branco contrastam com a parede com terra e o mobiliário antigo e reaproveitado em madeira de cor escura formando a zona de refeições.

A zona da cozinha vê-se do lado de lá de um vão de formato arredondado. Presença do passado valorizam assim esta habitação do presente!