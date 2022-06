Casa com duas fachadas distintas é motivo de conversa

Optando por suspender parte do volume da moradia, o projeto resolve assim a área de estacionamento embaixo deste, ao mesmo tempo em que oferece uma conexão mais privativa entre as diferentes áreas do interior da casa com a sacada e principalmente com seu entorno, criando uma boa conexão com as particularidades físicas da intervenção no local. Neste nível, não podíamos deixar de lhe mostrar esta fantástica entrada que além das suas características estruturais, torna o acesso ao interior da moradia num momento bastante interessante.