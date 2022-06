Um apartamento repleto de surpresas!

O aparamento conta ainda com um fantástico pátio junto à sala. Em tom de prolongamento do espaço, este pátio é ideal para aproveitar os dias de melhor tempo. Fechado em paredes de pedra que contrastam com o ambiente contemporâneo e requintado do interior, é ainda introduzido um “rasgo” a branco por entre a pedra que torna este pátio bastante mais interessante.

Esta é a primeira imagem que temos deste espaço, mas não deixe de reparar que parte deste fascínio se deve à forma irregular do espaço interior, bastante dinâmico com planta triangular. O mobiliário vintage com elementos mais intensos e actuais também contribui para o enquadramento. Mas ainda há mais. Veja de seguida os quartos no último piso!