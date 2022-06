A casa familiar e moderna de um casal reformado

A casa está rodeada por natureza, não só na fachada frontal e posterior, mas também por pequenos e grandes jardins nas fachadas laterais. Isto faz com que a natureza integre a casa e vice-versa. As grandes janelas de vidro que se espalham por todo o edifício, não só permitem a entrada de luz natural abundante, como também uma fusão perfeita do interior com o exterior.