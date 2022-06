Remodelação perfeita de apartamento

Se antes a cozinha era um espaço mal planeado, onde os equipamentos se encaixavam onde havia espaço, sem qualquer tipo de pensamento lógico ou prático, agora a cozinha, em comunicação com as salas anexas, introduz cores fortes demarcando o espaço. Todos os equipamentos foram colocados em posições estratégicas, com um pensamento lógico e funcional mas sempre com o cuidado de garantir a harmonia e e composição do espaço. A parede de fundo é pintada a amarelo, de forma a dar vida ao espaço, contrastando com a bancada preta.