Nova vida para uma casa argentina!

Na imagem que lhe apresentamos, é possível ver a frente da casa antes da renovação e da expansão. A condição geral da casa era bastante má, razão pela qual foi decidido manter apenas o esqueleto original.

As decisões mais importantes desta renovação foram, por um lado, derrubar o maior número de paredes interiores possível – que dividiam o espaço – de maneira a criar um ambiente único mais amplo e luminoso que integrasse a cozinha, a sala de jantar e de estar. Por outro lado, destaca-se a forma como se decidiu renovar as áreas íntimas. O quarto de hóspedes está colocado no primeiro piso, estando o segundo reservado a uma enorme suite principal com acesso directo ao terraço. Semi-integrado nesta suite, os arquitectos decidiram criar um estúdio que conta com acesso directo - através de uma escadaria – ao jardim das traseiras.