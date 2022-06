Salas de jantar que até abrem o apetite!

Nesta sala de jantar em estilo mais clássico, sobressai a mesa posta pronta para acolher os amigos ou família. Se tem por hábito receber pessoas em casa, não se esqueça que os olhos são o espelho da alma. E o que salta à vista é a toalha de um branco imaculado singelamente decorada com as velinhas e as flores cor-de-rosa. São detalhes como estes, simples assim, que trazem vida e beleza à sua mesa. Se tem em casa argolas de guardanapos, não hesite em tirá-los do armário e coloca-los a envolvê-los. Um toque digno de mesa do mais luxuoso hotel. O conforto é também importante quando estamos a almoçar e a jantar e as cadeiras com braços e em veludo são uma óptima opção. O conjunto clássico – que nada tem de pesado – completa-se com um luxuoso candeeiro de lustre.