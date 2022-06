Uma sala moderna e contemporânea

Hoje não lhe vamos mostrar um projecto integral mas sim a conformação espacial interior de um único espaço: uma sala de estar. Esta sala de estar é também uma sala de jantar e um local de lazer fantástico.

Da autoria do atelier Ana Rita Soares, este projecto possui uma aura única e distinta que o torna num lugar realmente único. Esta empresa portuguesa foi fundada há cerca de dez anos e possui já uma vasta experiência na área do Design de Interiores. O principal foco de actuação deste atelier é a satisfação do cliente através de projectos distintos e sustentáveis. Esta empresa possui uma grande e talentosa equipa multidisciplinar de profissionais que actuam e implementam projectos de design de interiores para habitações particulares, ambientes empresariais e até unidades hoteleiras.

Venha daí e descubra uma remodelação interior de um espaço que se tornou numa magnífica sala de estar!