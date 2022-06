Loja Bar de encantos mil

O mobiliário foi também um dos principais pontos deste projecto. Como já tínhamos referido o objectivo era que o espaço se destacasse através dos seus produtos e não propriamente através da decoração do espaço no entanto, o mobiliário, apesar de simples, possui um acabamento de pintura que nos relembra um pouco o estilo rústico e simula um envelhecimento natural das peças. Esta técnica pode ser aplicada em móveis antigos, e pode ser feito de uma forma muito simples em jeito de DIY (Do It Yourself).

A cor verde acrescenta aqui um factor de juventude fundamental e super adequado ao local em que este móvel se insere.