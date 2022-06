Apartamento moderno de interiores magníficos

Passamos agora para as áreas mais privadas do apartamento onde conforto e sofisticação são as palavras de ordem. Este quarto é uma divisão absolutamente maravilhosa onde os padrões se complementam e criam uma geometria harmoniosa, não fosse esse o nome deste projecto: ''Geometric Harmony''.

O primeiro quarto é um espaço recatado e privado encerrado por grandes cortinas com um padrão especificamente concebido para este projecto. Repare como todos os detalhes se complementam com o objectivo de criar uma composição comum.