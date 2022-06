O lado original de uma habitação multi-familiar

Esta imagem mostra-nos outra perspectiva da galeria de distribuição e ao mesmo tempo, permite-nos observar a relação da implantação do edifício com as restantes construções do local. Ao respeitar factores essenciais como a altura o edifício mais recente consegue criar uma integração perfeita com a paisagem urbana pré-existente deste local. Repare como até os próprios vãos e aberturas do edifício, procuram acompanhar a mesma linha da construção vizinha.