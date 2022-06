Moradia em perfeita sintonia com a natureza

A casa apresenta uma fachada moderna composta por dois volumes, um revestido a tijolo e outro superior pintado de branco. Os dois volumes representam a separação formal em dois pisos. No piso inferior reservam-se os espaços sociais e comuns como as salas, cozinha e instalações sanitárias; e no piso superior encontram-se todos os espaços de cariz mais privativo da habitação como é o caso dos quartos e respectivas instalações sanitárias.