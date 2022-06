Elegância pura com interiores de estilo barroco

É na Itália, no século XVII que nasce este estilo de arte – barroco, em paralelo à reforma do catolicismo, uma arte que se espalhou depois por todo o resto da Europa, sempre exalando glamour. Por curiosidade, sabia que a palavra barroco surgiu do espanhol barrueco, que significa pérola irregular? É verdade, por aqui está sempre a aprender!

Este é um estilo que teve uma grande influência tanto na arte como na arquitetura, são famosas as igrejas, peças de mobiliário, esculturas ou pinturas com estas marcas, muito características, marcantes e inusitadas, pela sua riqueza de detalhes e pormenores generosos. Hoje em dia, o estilo barroco vive no interior de muitos projetos, uma tendência denominada de barroco moderno…

Dentro de casa, o estilo barroco segue os mesmos princípios de generosidade, quer nas formas e nos detalhes, apesar de ter suavizado um pouco a sua grandiloquência, bem como o seu exagero pelas curvas, que escondem emoções. Outra característica marcante é a mistura de cores intensas, com texturas diferenciadas, tais como o aço, o couro, a palha, a madeira ou ainda o veludo. A procura da alta qualidade dos objetos é outro facto marcante, que não é deixado em vão pelos adeptos do barroco.

Se quer a sua casa cheia de requinte, opulência, charme e sofisticação, gostará com toda a certeza descobrir e ler este artigo de hoje. É como levar até à sua casa a grandiosidade do Palácio de Versalhes… O passado que se reveste no presente, com o toque de futuro, é simplesmente soberbo! Vamos a isso?