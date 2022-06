Villa com piscina em Las Palma

As fotografias quase conseguem levar-nos para o local ou não sentíssemos quase a leve brisa a tocar as folhas da palmeira e o típico cheiro a maresia no ar.

A vila é de estilo moderno e apresenta-se de forma harmoniosa no cenário. Com o pôr do sol e mais um dia a terminar, as luzes interiores acendem-se e revelam-nos um pouco do interior que naturalmente deve ser de cortar a respiração. A escada de acesso ao primeiro piso parece flutuar e faz-nos chegar com rapidez à zona do terraço e, finalmente, para o interior do espaço.